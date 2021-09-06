Неймар получает в ПСЖ полмиллиона евро в месяц бонусом за «вежливость, пунктуальность и дружелюбность»

А также открытость к болельщикам

Неймар / Фото: PSG

Форвард ПСЖ Неймар получает более 500 тысяч евро за месяц по одному из пунктов контракта с клубом, сообщает Marca.

По информации источника, в контракте Неймара предусмотрен бонус за ««вежливость, пунктуальность, дружелюбность и открытость к болельщикам». Кроме того, в пункт включен запрет на любую критику в сторону ПСЖ.

По этому пункту контрака Неймар может получить более 500 тысяч евро в месяц и 6,5 миллиона евро в год.

Ранее в сеть попало фото Неймара с большим животом.