Все еще без Месси и Неймара. ПСЖ победил, но опять нервозно и с пропущенными мячами
Неймар получает в ПСЖ полмиллиона евро в месяц бонусом за «вежливость, пунктуальность и дружелюбность»
А также открытость к болельщикам
14:59
Неймар / Фото: PSG
Форвард ПСЖ Неймар получает более 500 тысяч евро за месяц по одному из пунктов контракта с клубом, сообщает Marca.
По информации источника, в контракте Неймара предусмотрен бонус за ««вежливость, пунктуальность, дружелюбность и открытость к болельщикам». Кроме того, в пункт включен запрет на любую критику в сторону ПСЖ.
По этому пункту контрака Неймар может получить более 500 тысяч евро в месяц и 6,5 миллиона евро в год.