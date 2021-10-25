«Ливерпуль» нанес «Манчестер Юнайтед» крупнейшее домашнее поражение в истории
МЮ может уволить Сульшера уже до следующего матча
Манкунианцы не побеждали в последних 4-х матчах в АПЛ
21:57
Уле Гунна Сульшер / Фото: Eurosport
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может покинуть свой пост в ближайшие дни, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, у руководства манкунианцев уже лопнуло терпение, Сульшер может быть уволен к матчу с «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ.
В последних 4-х матчах АПЛ МЮ не побеждал, а в последнем 9-м туре «красные дьяволы» разгромно уступили «Ливерпулю» (0:5).
В турнирной таблице АПЛ МЮ скатился на 7-е место.
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