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Тема дняДжошуа растерян перед реваншем с Усиком. Понимает, что нужно побеждать, но не знает как поступить с тренером
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МЮ может уволить Сульшера уже до следующего матча

Манкунианцы не побеждали в последних 4-х матчах в АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:57
МЮ может уволить Сульшера уже до следующего матча
Уле Гунна Сульшер / Фото: Eurosport

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может покинуть свой пост в ближайшие дни, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, у руководства манкунианцев уже лопнуло терпение, Сульшер может быть уволен к матчу с «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ.

В последних 4-х матчах АПЛ МЮ не побеждал, а в последнем 9-м туре «красные дьяволы» разгромно уступили «Ливерпулю» (0:5).

В турнирной таблице АПЛ МЮ скатился на 7-е место.

Петр Приходько
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Теги

Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед

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