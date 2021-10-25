МЮ может уволить Сульшера уже до следующего матча

Манкунианцы не побеждали в последних 4-х матчах в АПЛ

Уле Гунна Сульшер / Фото: Eurosport

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может покинуть свой пост в ближайшие дни, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, у руководства манкунианцев уже лопнуло терпение, Сульшер может быть уволен к матчу с «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ.

В последних 4-х матчах АПЛ МЮ не побеждал, а в последнем 9-м туре «красные дьяволы» разгромно уступили «Ливерпулю» (0:5).

В турнирной таблице АПЛ МЮ скатился на 7-е место.