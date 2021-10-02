МЮ потерял очки в матче с «Эвертоном» на «Олд Траффорд»

Роналду впервые не вышел в старте

Фото: Twitter МЮ

В матче 7-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Эвертон».

В первом тайме более активными были хозяева поля, что в итоге вылилось в забитый мяч на 43-й минуте – классный удар под перекладину получился у Марсьяля.

Но в середине второго тайма «Эвертону» удалось сравнять счет, гол забил Таунсенд.

Даже выходы на замену Роналду, Санчо и Погба не помогли МЮ переломить ход встречи, матч так и завершился ничьей.

АПЛ, 7-й тур

«Манчестер Юнайтед – «Эвертон» 1:1

Голы: Марсьяль, 43 – Таунсенд, 65

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу, Фред (Погба, 70), Бруну Фернандеш, Мактомини, Кавани (Роналду, 57), Марсьяль (Санчо, 57), Гринвуд.

«Эвертон»: Пикфорд, Годфри, Кин, Мина, Динь, Таунсенд, Аллан, Дукуре, Грэй, Рондон, Гордон (Дэвис, 72).

Предупреждения: Гринвуд (34), Дукуре (76).

Турнирная таблица АПЛ.