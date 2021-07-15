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МЮ презентовал новую форму, которая выполнена в ретро-стиле

Команда сыграет в этой экипировке в следующем сезоне
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:59
МЮ презентовал новую форму, которая выполнена в ретро-стиле
Люк Шоу / Фото: Twitter

«Манчестер Юнайтед» презентовал основную форму на сезон 2021/22, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Форма выполнена в ретро-стиле, в подобной экипировке команда выступала в 1960-х годах.

Ранее «Барселона» презентовала выездную форму на сезон 2021/22.

Петр Приходько
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Манчестер Юнайтед

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