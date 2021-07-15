«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время объявит о трансфере Санчо
МЮ презентовал новую форму, которая выполнена в ретро-стиле
Команда сыграет в этой экипировке в следующем сезоне
12:59
Люк Шоу / Фото: Twitter
«Манчестер Юнайтед» презентовал основную форму на сезон 2021/22, сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
— Manchester United (@ManUtd) July 15, 2021
Our iconic new 2021/22 @adidasfootball home kit, available now.#MUFC
Форма выполнена в ретро-стиле, в подобной экипировке команда выступала в 1960-х годах.
Ранее «Барселона» презентовала выездную форму на сезон 2021/22.
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