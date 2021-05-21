На Евро у сборной Украины будет забивной форвард. Яремчук спасает, казалось, проваленный сезон «Гента»

Клуб хочет хорошо заработать на трансфере, но многие фанаты критикуют нападающего

Аналитика

Роман Яремчук / Фото - kaagent.be

23 гола и 8 ассистов. Сборная Украины должна быть спокойна – на чемпионате Европы точно будет кому забивать. Роман Яремчук проводит свой абсолютно лучший сезон в карьере и всерьез настроен помочь команде Андрея Шевченко в матчах с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. На этих трех, надеемся, не остановимся.

Статистика Романа Яремчука за клуб во всех турнирах в последних пяти сезонах:

2020/21 – 23+8 по системе гол+пас

2019/20 – 17+4

2018/19 – 12+3

2017/18 – 9+3

2016/17 – 6+2

При этом, в текущей кампании «Генту» еще предстоит, как минимум, один матч. Но болельщики и сам Яремчук надеются, что он не станет последним.

Дело в том, что если лично для нашего нападающего сезон складывается достаточно хорошо, то для всего «Гента» – ужасно. Правда, степень ужасности можно серьезно понизить – квалифицироваться хотя бы в Лигу конференций.

В течение стартовых 15 туров чемпионата Бельгии «Гент» успел поиграть под руководством четырех разных тренеров. Конечно, ни о каких удачных результатах при такой чехарде смысла говорить нет.

вылет из квалификации Лиги чемпионов от «Динамо» – 1:5 по сумме двух матчей

6 поражений в 6 матчах группы Лиги Европы со «Слованом», «Црвеной Звездой» и «Хоффенхаймом»

13 место в чемпионате Бельгии по состоянию на 15 тур

А еще в прошлом сезоне у «буйволов» была едва ли не идиллия: тренер, который нравился и игрокам, и фанатам, серебро в чемпионате и плей-офф в Лиге Европы. Поспешное решение уволить Йесса Торупа – и все рухнуло, как карточный домик.

В том числе проблемы настигли и Яремчука. После прихода в командуон выступил с открытой критикой тренера:

«Мы не играли, как настоящий «Гент». Мы должны играть, как одна из лучших команд Бельгии, а играем, как команда из второго дивизиона. Я в клубе уже 4 года, всегда стремился показывать красивый футбол, чтобы мы играли, как чемпионы. Болельщики, которые сейчас бы пришли на стадион, были бы разочарованы».

Коуч ответил в духе: «Не нравится? Уходи». И украинец настаивал на трансфере. Пока Яремчука не включали в заявку на матчи чемпионата, ходили слухи об Италии, «Брюгге», «Спортинге».

Но тренера уволили – Яремчук победил и остался. Правда, вскоре получил травму в матче с «Динамо», а затем еще и подхватил коронавирус.

Старт сезона – тотальный хаос в команде с постоянной перетасовкой тренеров, ссора с руководством клуба из-за несостоявшегося трансфера и проблемы со здоровьем. Не самый приятный набор.

Однако стоило всему хоть немного наладиться – украинец начал забивать. На постоянной основе. До восьмого тура у него не было ни одного гола – прервал засуху дублем. После этого забил еще пять в следующих четырех матчах, включая первый хет-трик в карьере.

В придачу к этому в команду пришел Хейн Ванхазебрук, с которым «буйволы» в 2015 году выиграли свое первое в истории чемпионство, а в следующем сезоне вышли в плей-офф ЛЧ.

После неудачной попытки поработать с «Андерлехтом» он вернулся в «Гент» и взялся за непростую задачу – спасти, казалось, потерянный сезон. Романчук в этом активно помогает.

С 13 места удалось подняться на седьмое – пробиться в четверку, которая борется за путевку в Лигу конференций (первая четверка разыгрывает золотые медали).

За тур до окончания этой части чемпионата «Гент» идет на первом месте в подгруппе. Заключительный матч – против «Мехелена». Победа позволит оспорить с «Андерлехтом» или «Антверпеном» место в третьем еврокубке.

Да, формат чемпионата запутан, но основное в этом вот что – из первых десяти матчей текущего сезона «Гент» проиграл семь, а сейчас имеет шансы даже пробиться в Европу.

И Яремчук с огромным отрывом является лучшим бомбардиром команды – 20 голов в Лиге Жюпилер. Еще и семь ассистов.

Украинец принял непосредственное участие в 41% забитых мячей своей команды в чемпионате. У его ближайшего преследователя 17%. Объяснять важность нашего нападающего нет смысла.

И еще один важный показатель. Яремчуку не хватает лишь двух голов для того, чтобы стать лучшим бомбардиром клуба в истории. На данный момент у украинца 61 гол. У Эрика Вискала – 63.

«Рекорд? Для меня это не самоцель. У нас есть общее задание – получить по итогам сезона путевку в еврокубки. Я забил гол и помог сделать еще один шаг к цели. Вот и все».

Достаточно скромно.

Интересно, успеет ли украинец все же стать рекордсменом? Времени у него не так уж и много. Ведь, судя по всему, в конце этого сезона он все же пойдет на повышение.

Вокруг украинца ходят слухи об «Арсенале», «Лацио», «Вулверхэмптоне». Раньше назывались «Милан», «Рома» и «Спортинг». Конечно, интерес к форварду с такой статистикой должен присутствовать.

Но дело в том, что руководство «Гента» хочет выручить за трансфер 20 миллионов евро. Это их идеал. Ниже 15 миллионов ценник опускать они не собираются. И надеются, что после чемпионата Европы сомневающихся претендентов на Яремчука удастся все же склонить на свою сторону.

Сам игрок желает определиться с новым клубом еще до Евро. Он не хочет, чтобы лишние мысли мешали ему играть за сборную. Правда, судя по его недавнему интервью, не все так кардинально:

«Евро будет важным и для меня, и для моей страны. Ну и для «Гента» тоже, между прочим».

Многие болельщики «Гента» обеспокоены тем, что их лучший бомбардир может покинуть команду. Впрочем, встречаются и другие, примерно такие:

«Это был бы хороший трансфер для команды средней руки из Турции. Но кто столько заплатит за нападающего, которому нужно 10 моментов для того, чтобы забить один мяч, и, при этом, он считает себя Роналдиньо?»

Действительно, если сравнить показатели Яремчука и других лучших бомбардиров чемпионата Бельгии, то украинец лидирует по количеству нереализованных голевых моментов:

Пол Онуачу – 33 гола – 10 больших шансов упущено

Томас Генри – 21 гол – 13 больших шансов упущено

Джанни Бруно – 20 голов – 11 больших шансов упущено

Роман Яремчук – 20 голов – 18 больших шансов упущено

*статистика SofaScore

После поражения от Германии (1:3) Яремчук говорил о том, что сборной Украины необходимо лучше реализовать свои моменты. Последующий матч с Казахстаном – лишнее подтверждение этих слов.

Как показывает статистика, наш нападающий говорил не только о команде в целом, но о себе лично. Возможно, он просто не хотел потратить все голы на клуб, чтобы оставить что-то для сборной?

Видео гола Романа Яремчука в ворота «Стандарта»:

На Евро-2016 наша команда не забила ни одного мяча и бесславно вылетела из турнира сразу же после группового этапа. Яремчук явно будет против повторения подобного исхода.

Тем более, ему уже крупно повезло. Чемпионат Европы перенесли на год, и наш главный бомбардир получил возможность полноценно восстановиться после операции на ахилле. В течение сезона он набрал устрашающую форму. Теперь остается реализовать ее.

Сборная, кстати, как бы это печально не звучало, ни разу в истории не играла в плей-офф Евро. Пора это менять. И голы Яремчука в достижении цели точно не помешают.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua