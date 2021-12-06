На контракте у родного клуба Довбыка осталось всего два футболиста

Команду Второй лиги покинули сразу 19 игроков

Фото - МСК Днепр Черкассы

Черкасский «Днепр» распрощался почти со всеми игроками. На контракте остались лишь два исполнителя 2004 года рождения. Это защитник Богдан Михальченко и хавбек Олег Ратушный.

Покинули клуб голкиперы Кирилл Самойленко, Артем Денега и Андрей Ленчинков, полевые игроки Владислав Барский, Кирилл Быстрицкий, Сергей Бида, Богдан Виниченко, Игорь Дувняк, Анатолий Клюс, Сергей Копыл, Евгений Кузнецов, Виктор Мартян, Евгений Онищенко, Маркиян Пирог, Егор Пинчук, Ярослав Сависько, Даниил Чижик, Владислав Шаповал и Павел Шостка.

Также в декабре истекают арендные соглашения ряда футболистов. Это Олег Кос, Юрий Иваночко и Владислав Фанталин (ЛНЗ), а также Максим Ивахно («Александрия»). Сейчас «Днепр» располагается на 11-й строчке в группе А.

Ранее защитника «Перемоги» из Второй лиги выгнали из клуба из-за проблем с алкоголем.