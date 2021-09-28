Нагельсманн назвал футболиста «Баварии», который точно сыграет с «Динамо»

Юлиан Нагельсманн / Фото - ФК Динамо Киев

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о своих подопечных в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Динамо». Встреча состоится уже завтра, 29 сентября.

Я уже немного знаю Сержа Гнабри, и он уже был у меня в «Хоффенхайме». Я даю ему свободу. Он игрок, которому нужно быть свободным, которому не следует слишком много думать. Ожидается, что он принесет на поле частичку уличного футбола. Хотя определенное тактическое построение также дает ему стабильность.

Он обладает исключительными качествами. Гнабри – быстрый парень. В прошлом у него то и дело возникали проблемы с травмами, но Серж невероятно профессионален. Для меня Гнабри очень важен, он всегда в хорошем настроении и дарит хорошее настроение. Он очень ценен в игровом плане, имеет хорошее образование, обладает сильными качествами в комбинационной игре.

Я знаю Ники Зюле с юных лет, и я знаю, какой у него потенциал, а также какие у него созидательные способности. Я полагаю, что нахожусь в хороших отношениях с ним. Когда вы видите большой потенциал в игроке, вы хотите, чтобы он проявлял его на поле. У Ники все еще есть потенциал, он хорошо с этим справляется. Он выдающийся футболист.

Коман в порядке, он сияет, счастлив. Мы еще до операции решили, что хотим за две недели его восстановить. В силу своего телосложения ему необходим хороший фундамент, который мы хотим заложить сейчас. Вчера и сегодня он частично участвовал в работе и комплексно производит хорошее впечатление. Мы хотим довести его готовность до 100 процентов.

С Дэвисом все по-разному. Секретов у нас еще достаточно. У него каждый раз разная позиция. Также это зависит от того, кто играет рядом с ним. Задача тренера – поставить игроков на то место, где они сильнее всего. Я требую определенной степени вариативности от игроков, в том числе от Дэвиса.

Почти полная команда всегда важна. Это всегда основное требование, потому что оно обостряет конкурентную ситуацию. Коко уже вернулся на поле и бежит. Если все пойдет хорошо, все вернутся в привычный ритм после международного перерыва.