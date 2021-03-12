Национальная комиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций «Вереса»

Фото: nkveres.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам утвердила выпуск акций ПАТ «Верес».

В ближайшее время акции выпустят физически. Их можно будет приобрести на Украинской бирже.

Презентация эмиссии акций пройдет 15 марта, ее проведут директора компании Concord Capital Игорь Мазепа и Сергей Чуйкин.

Сообщалось, что клуб выпустит 500 000 акций общей стоимостью 50 миллионов гривен.

Напомним, что «Верес» уступил «Заре» в четвертьфинале Кубка Украины.