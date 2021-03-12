Шестаков: «Вересу» не хватило немного везения с «Зарей»
Национальная комиссия по ценным бумагам утвердила выпуск акций «Вереса»
Клуб выпустит около 500 тысяч акций
Фото: nkveres.com
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам утвердила выпуск акций ПАТ «Верес».
В ближайшее время акции выпустят физически. Их можно будет приобрести на Украинской бирже.
Презентация эмиссии акций пройдет 15 марта, ее проведут директора компании Concord Capital Игорь Мазепа и Сергей Чуйкин.
Сообщалось, что клуб выпустит 500 000 акций общей стоимостью 50 миллионов гривен.
Напомним, что «Верес» уступил «Заре» в четвертьфинале Кубка Украины.
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