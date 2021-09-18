Необязательное удаление Фелиша помешало «Атлетико» переиграть «Атлетик»

Португалец подвел «матрасников»

Фото - Атлетико Мадрид

В пятом туре испанской Примеры «Атлетико» в родных стенах сыграл вничью с «Атлетиком» из Бильбао.

«Матрасники» с самого начала матча завладели инициативой. Однако команде Диего Симеоне все никак не удавалось забить.

Подвел команду Жоау Фелиш. Португалец заработал предупреждение и тут же получил вторую карточку за свою реакцию. В меньшинстве хозяева так и не сумели дожать соперника.

«Атлетико» во второй раз за три последних тура потерял очки и рискует пропустить «Реал» вперед в турнирной таблице. «Атлетик» пока не проигрывает.

Примера, 5 тур

«Атлетико» – «Атлетик» 0:0

«Атлетико»: Облак, Триппьер (Матеус Кунья, 77), Савич, Хименес, Эрмосо, Лоди (Карраско, 55), Кондогбиа (Эррера, 55), де Пауль, Льоренте, Гризманн (Суарес, 55), Корреа (Жоау Фелиш, 60).

«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Саррага, 87), Венседор (Весга, 80), Рауль Гарсия (Уильямс, 63), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 63), Муниаин (Морсильо, 81).

Предупреждения: Кондогбиа, Жоау Фелиш, Савич, Матеус Кунья, Хименес – Дани Гарсия, Уильямс

Удаление: Жоау Фелиш