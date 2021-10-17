Нереализованный пенальти помешал «Роме» отобрать очки у «Ювентуса»

Расстояние между клубами сократилось до одного очка

Фото - ФК Рома

В восьмом туре итальянской Серии А «Ювентус» в родных стенах справился с «Ромой».

Основные события матча пришлись на первый тайм. Счет довольно быстро удалось открыть Кину.

А ближе к перерыву Шченсны сфолил в собственной штрафной площади. Но польский голкипер сумел отразить пенальти в исполнении Верету. Во второй половине встречи хозяева удержали положительный для себя результат.

«Ювентус» догнал «Аталанту» и «Лацио» в турнирной таблице. «Рома» теперь опережает «бьянконери» лишь на одно очко.

Серия А, 8 тур

«Ювентус» – «Рома» 1:0

Гол: Кин, 16

«Ювентус»: Шченсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо (Алекс Сандро, 88), Куадрадо, Локателли, Бентанкур, Кин (Мората, 71), Кьеза (Кулусевски, 71), Бернардески (Артур, 76).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян, Верету (Шомуродов, 81), Кристанте, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 26), Абрахам.

Шченсны, Де Шильо, Данило – Абрахам, Эль-Шаарави, Шомуродов, Манчини, Карсдорп