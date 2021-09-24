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Нереализованный соперником пенальти помог «Ворскле» обыграть «Колос»

Полтавчане вошли в тройку лидеров
Футбол Украинская Премьер-лига
21:23
Нереализованный соперником пенальти помог «Ворскле» обыграть «Колос»
Фото - УПЛ

В девятом туре украинской Премьер-лиги «Ворскла» на выезде переиграла «Колос».

Начало матча оказалось не самым приятным для гостей. Сначала травму получил капитан Чеснаков. А спустя несколько минут в ворота полтавчан был назначен пенальти.

Правда, удара с точки не удалось успешно использовать Чурко. И еще до перерыва Оливье Тилль вывел свою команду вперед. Во втором тайме подопечные Юрия Максимова сумели отстоять положительный результат.

«Ворскла» вошла в тройку лидеров в турнирной таблице. Но у конкурентов полтавчан есть игра в запасе. «Колос» с восемью очками рискует опуститься в зону переходных матчей.

УПЛ, 9 тур

«Колос» – «Ворскла» 0:1

Гол: О. Тилль, 36

«Колос»: Фесюн, Гавриш, Черноморец, Новак (Сичинава, 76), Петров, Богданов (Задоя, 53), Ильин, Милько (Нуриев, 89), Чурко, Ренан Абнер (Костышин, 46), Лысенко.

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков (Челядин, 27), Пердута, Яворский, Тамм, Скляр, Кане, Тилль, Пуцлин, Ранжел, Степанюк (Якубу, 86).

Предупреждения: Ренан Абнер, Петров – Степанюк, Ризнык, Яворский

Сергей Стаднюк
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