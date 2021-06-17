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Нидерланды обыграли Австрию и стали третьей командой, которая вышла в плей-офф Евро-2020

Думрфис забил во второй игре подряд
Футбол Евро-2020
17 июня 23:53
Нидерланды обыграли Австрию и стали третьей командой, которая вышла в плей-офф Евро-2020
Фото: twitter.com/EURO2020

Нидерланды в матче 2 тура группового раунда Евро-2020 уверенно обыграла Австрию.

Голландцы взяли инициативу в свои ноги с первых минут и быстро вышли вперед. Алаба сфолил на Думфрисе в штрафной и Мемфис открыл счет. Позже были моменты у Вейналдума и Вегхорста, которые они не реализовали. А дальше Депай упустил возможность сделать дубль, не попав в пустой угол.

Во втором тайме австрийцам удалось ненадолго успокоить игру и организовать несколько атак, но все они не увенчались опасными моментами. Голландцы, чуть отдохнув, отдав ненадолго инициативу сопернику, позже быстро организовали второй мяч. Мален убежал на ворота соперника и отдал свободному Думрфису, который забил во второй игре подряд.

До конца матча Австрии не удалось ничего, кроме дальнего удара от Алабы, а голландцы довели матч до победы, гарантировав себе выход в плей-офф. К слову, Украина стала второй в группе, опережая Австрию по разнице голов.

Евро-2020. Группа С:

Нидерланды – Австрия 2:0

Голы: Депай, 11 (пен.), Думфрис, 67

Нидерланды: Стекеленбург, ван Анхолт (Вейндал, 65), Блинд (Аке, 64), де Врей, Думфрис, де Йонг, де Рон (Гравенберх, 74), Вейналдум, де Лигт, Вегорст (Мален, 64), Депай (де Йонг, 82).

Австрия: Бахманн, Лайнер, Алаба, Драгович (Линхарт, 84), Ульмер, Лаймер (Гриллич, 62), Шлагер (Онисиво, 84), Баумгартнер (Лазаро, 70), Забитцер, Хинтереггер, Грегорич (Калайджич, 62).

Андрей Усмонов
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