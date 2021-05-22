Нужен ли такой Ярмоленко сборной Украины? Он возрастной и совершенно не играет в «Вест Хэме»

Вопрос, которым многие задаются

Мнение

Андрей Ярмоленко / Фото – whufc.com

Он лучший игрок в истории сборной Украины по количеству голевых передач. Второй – по количеству голов. Он один из тех трех игроков нашей команды, которые могут сыграть на уже третьем чемпионате Европы.

Андрей Ярмоленко – капитан коллектива Андрея Шевченко. Но, к сожалению, скорее за старые заслуги.

Глупо отрицать, что Ярмоленко, которому в родном Чернигове посвящают муралы, один из самых талантливых украинских футболистов. В УПЛ он в течение семи сезонов кряду забивал больше чем по 10 мячей. Становился чемпионом страны, наиграл 30 матчей в ЛЧ, дважды доходил до четвертьфинала ЛЕ.

А в придачу к этому решил все же не быть звездой исключительно локального масштаба и уехал сначала в один чемпионат топ-пятерки – Бундеслигу, а затем перебрался и вовсе в АПЛ, где стал самым высокооплачиваемым игроком команды.

Звучит как набор если не максимально, до хотя бы достаточно успешной карьеры. Но все самое главное, как обычно, кроется в деталях.

Игровое время Андрея Ярмоленко в последних пяти сезонах:

«Динамо» 2016/17 – 2955 минуты

«Динамо» и «Боруссия» Д 2017/18 – 2475 минуты

«Вест Хэм» 2018/19 – 549 минут

«Вест Хэм» 2019/20 – 985 минут

«Вест Хэм» 2020/21 – 1099 минут

И хоть болельщики все чаще и чаще опускаются до обычных оскорблений, стоит признать – в Европе у нашего вингера все сложилось максимально неудачно.

Старт в «Боруссии» – стабильное место в основном составе, достаточно частые результативные действия. Но потом травма колена, смена тренера – и продажа.

В «Вест Хэме» тоже было убедительное начало. Украинец играл в каждом из девяти стартовых туров АПЛ, пять начинал в основе, оформил дубль в матче с «Эвертоном». Порвал ахилл и выбыл до конца сезона.

Новая кампания в Лондоне – в первых 15 турах девять выходов в основе, голы «Норвичу», «Борнмуту» и «Манчестер Юнайтед». Затем травма приводящей мышцы бедра, смена тренера и статус игрока запаса после возвращения.

В текущем сезоне у «Вест Хэма» все хорошо.поставил лондонцам свою игру с контратаками, лонгболами и навесами. «Молотобойцы» даже некоторое время мечтали о Лиге чемпионов, впрочем, Лига Европы, в сравнении с прошлогодней борьбой за выживание, – и так подвиг.

Проблема только в том, что это все достижение отнюдь не Ярмоленко. Еще летом прошлого сезона в «Вест Хэм» пришел Джаррод Боуэн и из игрока Чемпионшипа быстро стал одним из любимчиков Мойеса.

Украинцу оставались только выходы со скамейки и кубковые соревнования. Матч с «Халлом» мог стать переломным – 2 гола и 2 ассиста. Но на выходных Ярмоленко даже не вышел на поле в чемпионате. А уже посреди следующей недели «Вест Хэм» вылетел из Кубка лиги – Андрей был одним из худших.

Коронавирус, очередная травма колена, матчи с командой U-23. Результат – 17 минут в АПЛ в последних 14 турах.

Сейчас фамилия Ярмоленко в новостях мелькает только в разделе трансферных слухов: Турция, МЛС, Саудовская Аравия, «Динамо».

К сожалению, это все об одном из лидеров сборной Украины. По крайней мере, на бумаге он таковым является.

И здесь многие задаются вопросом: «А нужны ли нам такие футболисты на Евро?»

Здесь, конечно же, можно дискутировать, но скорее нужны, чем нет. Во-первых, на его позиции не такая уж и мощная конкуренция. Во-вторых, как бы это заезжено не звучало, он один из лидеров раздевалки. И, в-третьих, у него есть класс, и достаточно высокий – вспомните хотя бы победный матч с Испанией.

Ярмоленко заслужил поехать на чемпионат Европы. Но вряд ли будет играть ключевую роль в команде Андрея Шевченко. Наш тренерский штаб это прекрасно понимает – последние матчи мы проводили, фактически, без вингеров.

Однако свои 15-30 минут качественного, интенсивного футбола капитан все же должен быть готов выдать. Очевидно, что мотивации у него хоть отбавляй.

В 2012 году он горевал из-за Кашшаи, в 2016 – четыре дня даже из дому не выходил. Хотя бы в 2021 стоит завершить Евро с положительными эмоциями.

Выход в плей-офф – это минимум. Все, что дальше – успех. С которым будет не так грустно дорабатывать контракт в Лондоне.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua