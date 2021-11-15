Как в неигровом эпизоде чуть не сломать сопернику ноги и остаться безнаказанным. Краткий урок из Чемпионшипа
Один из самых дорогих игроков «Ливерпуля» в истории нашел себе клуб спустя полгода
Кэрролл подписался с «Редингом»
21:50
Фото: Sky Sports
Бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл стал игроком «Рединга».
Он подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба. 32-летний футболист уже присоединился к новой команде.
Кэрролл почти полгода провел без клуба. Он покинул «Ньюкасл» в июне и с тех пор не играл.
В свое время он играл за «Ливерпуль». «Красные» отдали за него около 50 миллионов фунтов в 2010-м году.
«Рединг» идет 16-м в таблице Чемпионшипа.
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