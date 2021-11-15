Один из самых дорогих игроков «Ливерпуля» в истории нашел себе клуб спустя полгода

Кэрролл подписался с «Редингом»

Фото: Sky Sports

Бывший нападающий «Ливерпуля» Энди Кэрролл стал игроком «Рединга».

Он подписал контракт на один год, сообщает сайт клуба. 32-летний футболист уже присоединился к новой команде.

Кэрролл почти полгода провел без клуба. Он покинул «Ньюкасл» в июне и с тех пор не играл.

В свое время он играл за «Ливерпуль». «Красные» отдали за него около 50 миллионов фунтов в 2010-м году.

«Рединг» идет 16-м в таблице Чемпионшипа.