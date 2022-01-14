Одноклубник Зинченко признан лучшим игроком месяца в АПЛ

Вингер был результативным в декабре

Рахим Стерлинг / Фото: Twitter

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим игроком декабря в АПЛ.

Стерлинг был результативным в 5-ти матчах декабря: 5 голов и 1 голевая передача.

Это третий раз в карьере Стерлинга, когда его признают лучшим игроком месяца в АПЛ. В последний раз это случалось в ноябре 2018-го года.

Напомним, «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ.