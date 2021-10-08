В Финляндии недоумевают из-за отсутствия Малиновского
Олейник: «Финляндия уважает и побаивается сборную Украины»
Хавбек СИК не понимает, почему чемпионат Финляндии сравнивают с низшими дивизионами УПЛ
8 октября 09:53
Фото: ua-football.com
Полузащитник СИК Денис Олейник интервью «ПРОФУТБОЛ Digital» рассказал, что в Финляндии уважают национальную команду Украины, но в предстоящем матче отбора чемпионата мира-2022 уверены в своей сборной:
Здесь понимают, что Украина – фаворит, будет доминировать. Вместе с тем говорят, что и украинцам будет тяжело с финнами, у которых сейчас хороший подбор игроков. Нас уважают и, наверное, боятся, но они тоже уверены в своей сборной.
Читал, как набросились на «Ворсклу» после вылета от «КуПС». Я оценивал шансы полтавчан на проход в 60%. У нас люди неправильно рассуждают. Мне в инстаграме тоже писали, что я играю в смешном чемпионате, уровня второй лиги Украины. Люди не понимают, они здесь не играли. Нужно с уважением относиться, футбол развивается. Нет сейчас такой разницы, что можно приезжать, забивать 4-5 голов и уезжать. Это говорят нефутбольные люди.
Онлайн-трансляция матча Финляндия – Украина пройдет на портале XSPORT.ua. Начало – 9 октября в 19:00.
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