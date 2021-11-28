На одном из сайтов продают автобус «Олимпика». В описании указывается, что клуб прекращает существование

Странные новости

Фото: Футбол 24

На известном сайте по продаже автомобилей появилась информации о том, что «Олимпик» предлагает купить свой клубный автобус, поскольку клуб расформировывают.

«Продается в связи с закрытием футбольного клуба».

«Олимпик» был основан в 2001-м году, по итогам прошлого сезона покинул УПЛ и продолжил выступления в Первой лиге.

Летом была информация, что команда прекратит существование, но затем стало известно о привлечении к проекту новых инвесторов.

В турнирной таблице Первой лиги «Олимпик» идет на 11-м месте, имея в активе 23 очка.