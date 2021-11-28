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На одном из сайтов продают автобус «Олимпика». В описании указывается, что клуб прекращает существование
Странные новости
12:58
Фото: Футбол 24
На известном сайте по продаже автомобилей появилась информации о том, что «Олимпик» предлагает купить свой клубный автобус, поскольку клуб расформировывают.
«Продается в связи с закрытием футбольного клуба».
«Олимпик» был основан в 2001-м году, по итогам прошлого сезона покинул УПЛ и продолжил выступления в Первой лиге.
Летом была информация, что команда прекратит существование, но затем стало известно о привлечении к проекту новых инвесторов.
В турнирной таблице Первой лиги «Олимпик» идет на 11-м месте, имея в активе 23 очка.
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