Опытнейший хавбек «Интера» восстановился от травмы перед игрой с «Шахтером»

Игрок поможет команде в Украине

фото - Football Italia

Завтра, 28 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Интером».

34-летний хавбек «нерадзурри» Артуро Видаль восстановился после повреждения и готов помочь своей команде в матче с украинским клубом, сообщает клубная пресс-служба.

Сейчас чиллиец вместе с командой готовится к вылету в Украину.

Также в общую группу «Интера» вернулся нападающий Хоакин Корреа, который пропустил два последних матча команды из-за ушиба бедра.

Возвращение Видаля может очень помочь миланцам, ведь у хавбека колоссальный опыт выступлений в Лиге чемпионов: игрок доходил до поздних стадий турнира в составе «Ювентуса», «Баварии» и «Барселоны».

Напомним, ранее генеральный директор «Шахтера» заявил, что считает фаворитом группы «Интер», а не «Реал».