«Осасуна» сенсационно обыграла победителей Лиги Европы
В матче 9-го тура Примеры «Вильярреал» на своем поле принимал «Осасуну».
Команда из Памплоны вышла вперед на 26-й минуте, усилиями Торро.
В начале второго тайма Жерар Морено вернул «желтую субмарину» в игру, сравняв счет.
Но под занавес встречи гости вновь вышли вперед и благодаря голу Авилы смогли увезти из провинции Кастельон три очка.
Таблица испанской Примеры.
Примера, 9-й тур
«Вильярреал» – «Осасуна» 1:2
Голы: Морено, 55 – Торро, 25, Авила, 87.
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Манди, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 46), Капу (Коклен, 46), Парехо, Тригерос (Пако Алькасер, 78), Пино (Мойсес Гомес, 78), Жерар Морено, Данджума (Чуквуэзе, 78).
«Осасуна»: Эррера, Видаль, Хуан Крус, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Санчес, Брашанац, Торро, Монкайола (Ойер Санхурхо, 89), Рубен Гарсия (Мартинес, 69), Кике Гарсия (Чими Авила, 82).
Предупреждения: Эррера (30), Капу (33), Давид Гарсия (54), Унаи Гарсия (60), Торро (86), Чими Авила (88).
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