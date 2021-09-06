Отбор на ЧМ-2022. Италия не проиграла Швейцарии, Бельгия разгромила Чехию
Состоялись очередные матчи отбора на ЧМ-2022.
Бельгия – Чехия 3:0
Голы: Лукаку, 80, Азар, 41, Ванекен, 65
Бельгия: Куртуа, Денайер, Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Карраско (Салемакерс, 57), Витцель, Ванакен (Лукебакио, 81), Тилеманс (Дендонкер, 81), Азар (Троссард, 73), Лукаку (Батшуайи, 81).
Чехия: Вацлик (Станек, 14), Цоуфал, Каша, Калас, Матею, Соучек, Пешек (Змргал, 66), Голеш, Барак (Крал, 76), Выдра (Тецл, 66), Гложек (Визнер, 77).
Германия – Армения 6:0
Голы: Гнабри, 6, 15, Ройс, 35, Вернер, 45, Хофманн, 52, Адейеми, 90+1
Германия: Нойер, Зюле, Керер (Раум, 83), Рюдигер, Киммих (Гюндоган, 61), Хофманн, Ройс (Виртц, 61), Горетцка, Сане (Мусиала, 60), Вернер, Гнабри (Адейеми, 71).
Армения: Юрченко, Оганесян, Ароян, Амбарцумян (Тертерян, 57), Ангуло (Удо, 46), Восканян, Мхитарян, Байрамян (Аванесян, 82), Барсегян (Бичахчян, 70), Адамян (Гелоян, 46), Григорян.
Испания – Грузия 4:0
Голы: Гайя, 14, Солер, 25, Торрес, 41, Сарабия, 63
Испания: Унаи Симон (Санчес, 74), Аспиликуэта, Лапорт (Альбиоль, 46), Эрик Гарсия (Мерино, 61), Гайя (Мендес, 74), Солер, Родри, Сарабия, Льоренте, Ферран Торрес (Форнальс, 60), Абель Руис.
Грузия: Лория, Гиорбелидзе (Какабадзе, 76), Чабрадзе, Кашия, Лочошвили, Абурджания (Алтунашвили, 69), Канкава, Давиташвили (Чакветадзе, 69), Мамучашвили, Азаров (Казаишвили, 57), Зария (Микаутадзе, 57).
Сан-Марино — Польша 1:7
Голы: Нанни, 48 — Левандовски, 4, 21, Свидерски, 16, Линетти, 44, Букса, 67, 90+2, 90+4
Сан-Марино: Бенедеттини, Росси (Томассини, 39), Фаббри (Конти, 66), Бролли (Чеволи, 46), Грандони, Муларони, Д`Аддарио, Голинуччи, Лунадеи, Нанни (Палацци, 73), Витайоли (Хирш, 46).
Польша: Шченсны (Скорупски, 46), Пухач (Залевски, 66), Гелик, Пионтковски, Кендзера, Линетти (Франковски, 79), Каминьски, Модер (Слиш, 46), Шиманьски, Швидерски, Левандовски (Букса, 46).
Румыния – Лихтенштейн 2:0
Голы: Тошка, 11, Манеа, 18
Румыния: Ницэ, Маня, Тошка, Рус, Неделчару (Гицэ, 79), Марин, Станчу (Чикылдэу, 64), Олару (Марин, 63), Хаджи (Сореску, 80), Маркович (Ман, 64), Кордя.
Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Хофер, Грюненфельдер, Малин, Фроммельт, Вольфингер (Колльманн, 82), Хаслер (Шпириг, 83), Фрик (Йылдыз, 71), Кардешоглу (Оспельт, 64), Фрик (Зеле, 46).
Косово – Греция 1:1
Голы: Мурики, 90+2 — Дувикас, 45+1
Косово: Мурич, Алити (Фазлии, 78), Хадерджонай, Войвода, Дрешевич, Рашица, Бериша (Лошай, 78), Кастрати (Бютюки, 46), Халими (Муслия, 84), Ррахмани, Мурики.
Греция: Влаходимос, Цавелас, Цимикас (Пападопулос, 89), Мавропанос, Яннулис, Сиопис, Андруцос, Бухалакис, Бакасетас, Дувикас (Манталос, 63), Павлидис (Фунтас, 80).
Швейцария – Италия 0:0
Швейцария: Зоммер, Аканджи, Видмер, Родригес (Гарсия, 63), Эльведи, Фрай, Соу (Закария, 63), Эбишер, Цубер (Варгас, 63), Штеффен (Фасснахт, 71), Сеферович (Зекири, 85).
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Кьеллини, Бонуччи, Эмерсон, Локателли (Верратти, 77), Жоржиньо, Берарди (Кьеза, 59), Барелла (Пессина, 90), Инсинье (Распадори, 90), Иммобиле (Дзаньоло, 59).
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