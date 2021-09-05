Отбор на ЧМ-2022. Победы России, Норвегии и поражение Люксембурга с Родригешем и Тиллем
Отбор на ЧМ-2022. Нидерланды разгромили Черногорию, Финляндия минимально обыграла Казахстан
Израиль не оставил шансов Австрии, Дания дожала Фареры
Нидерланды – Черногория / Фото - newsclayОтборочные матчи на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Финляндия – Казахстан 1:0
Гол: 1:0 – 60 Похьянпало
Финляндия: Градецки, Араюури, Уронен, О`Шонесси, Алхо, Тэйлор (Кайринен, 78), Шюллер (Спарв, 90), Валакари (Ниссиля, 78), Вяйсянен, Похьянпало (Йенсен, 80), Пукки (Форсс, 90)
Казахстан: Шацкий, Ерланов, Марочкин, Алип, Тайкенов (Куат, 72), Вороговский, Оразов (Тагыберген, 63), Тапалов, Жуков (Жарынбетов, 81), Аймбетов (Шушеначев, 72), Таттыбаев (Васильев, 63).
Предупреждения: Алхо – Оразов, Ерланов, Жарынбетов (90).
Нидерланды – Черногория 4:0
Голы: Депай, 38, 62 Депай, Вейналдум, 70, Гакпо, 76
Нидерланды: Бейло, де Врей, де Лигт, Маласиа, Думфрис, де Йонг (Тил, 84), Вейналдум (де Рон, 73), Бергейс, Классен, Гакпо (Бергвейн, 77), Депай
Черногория: Шаркич, Марушич (Хакшабанович, 63), Радунович, Вешович (Вукчевич, 52), Лагатор, Божович (Раичкович, 63), Осмайич, Савич (Симич, 46), Шчекич (Вуйнович, 77), Томашевич, Мугоша.
Предупреждения: Бергвейн – Савич, Лагатор, Осмайич, Вукчевич, Бергвейн
Гибралтар – Турция 0:3 (0:0, 0:3)
Голы: Дервишоглу, 54, Чалханоглу, 65, Караман, 83
Гибралтар: Кулинг, Уайзмэн, Муэли, Чиполина, Валарино, Ронан, Сарджент, Де Барр (Стайч, 73), Торилла, Бритто (Понс, 34), Эрнандес (Кумбз, 69)
Турция: Чакыр, Челик (Чалханоглу, 46), Айхан, Мюльдюр, Сеюнджю (Йылмаз, 81), Языджи, Караджа, Кекчю, Антальялы (Караман, 46), Актюркоглу (Демирал, 66), Унал (Дервишоглу, 46)
Предупреждения: Кекчю – Бритто, Де Барр
Шотландия – Молдова 1:0
Гол: Дайкс, 14
Шотландия: Гордон, Робертсон (Купер, 74), Хендри, Тирни, Паттерсон, Гилмор (Маклин, 73), Кристи, Макгинн (Макгрегор, 65), Хэнли, Нисбет (Адамс, 65), Дайкс (Тернбулл, 85)
Молдова: Аврам, Рябчук, Армаш, Потырнике, Жардан, Гынсарь (Спэтару, 88), Раца, Гечев (Дрос, 46), Ионицэ (Клещенко, 90), Болохан, Плэтикэ.
Предупреждение: Ионицэ
Израиль – Австрия 5:2
Голы: Соломон, 5, Даббур, 20, Захави, 33, 90 Вейсман, 58 – Баумгартнер, 42, Арнаутович, 55
Израиль: Марциано, Дгани, Эльхамед, Даса, Тиби (Глазер, 46), Битон, Менахем (Давидзада, 74), Натхо (Абу-Фани, 57), Соломон (Хазиза, 86), Даббур (Вейсман, 57), Захави
Австрия: Бахманн, Алаба, Хинтереггер, Драгович (Шауб, 46), Мвене, Лаймер (Кайнц, 79), Шопф (Демир, 67), Баумгартнер (Кара, 79), Гриллич (Ильзанкер, 79), Пош, Арнаутович.
Предупреждения: Эльхамед, Абу-Фани, Вейсман, Бахманн – Гриллич
Фарерские о-ва – Дания 0:1
Гол: Винд, 85
Фарерские о-ва: Гестссон, Ватнхамар (Ольсен, 90), Юнсен, Наттестад (Ватнсдаль, 73), Фэре, Ольсен (Кнудсен, 90), Ханссон, Ольсен, Ватнхамар, Эдмундссон (Фредериксен, 90), Соренсен
Дания: Шмейхель, Кристенсен (Мэле, 46), Нельссон, Кристенсен, Ларсен, Кристиансен (Поульсен, 76), Нергор, Йенсен (Хейбьерг, 90), Бруун Ларсен (Дамсгор, 53), Винд, Дарами (Ольсен, 46)
Предупреждения: Гестссон, Юнсен – Дарами, Хейбьерг
Удаление: Юнсен
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