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Отбор на ЧМ-2022. Польша вырвала ничью у Англии, Германия и Италия разнесли соперников

Бельгия лишь минимально одолела Беларусь
Футбол Чемпионат мира по футболу
8 сентября 23:59
Отбор на ЧМ-2022. Польша вырвала ничью у Англии, Германия и Италия разнесли соперников
Фото: Getty Images

Вашему вниманию главные результаты вечера в отборе на ЧМ-2022 в Катаре.

Италия – Литва 5:0

Голы: Кин, 11, 29, Уткус, 14, автогол, Распадори, 24, Ди Лоренцо, 54

Италия: Доннарумма (Сиригу, 46), Ди Лоренцо, Ачерби, Бираги (Калабрия, 46), Бастони, Пессина, Кристанте, Жоржиньо (Кастровилли, 61), Бернардески (Скамакка, 62), Распадори, Кин (Берарди, 73).

Литва: Шеткус, Ласицкас, Славицкас (Бараускас, 46), Климавичюс (Тутышкин, 83), Вербицкас, Уткус (Шаткус, 46), Сливка, Дапкус (Мегелайтис, 46), Казлаускас, Дубицкас (Узела, 73), Новиковас.

Предупреждение: Климавичюс (71).

Косово – Испания 0:2

Голы: Форнальс, 32, Феран Торрес, 88

Косово: Мурич, Хадерджонай, Войвода, Ррахмани, Дрешевич, Лошай, Фазлии, Рашани, Бютюки, Рашица, Мурики.

Испания: Унаи Симон, Мартинес, Регилон (Альбиоль, 86), Лапорт, Льоренте (Мерино, 86), Коке, Солер (Аспиликуэта, 58), Форнальс (Траоре, 59), Бускетс, Ферран Торрес, Мората (Сарабия, 72).

Уэльс – Эстония 0:0

Уэльс: Уорд, Мифем, Дэвис, Гантер, Ампаду, Робертс (Харрис, 63), Аллен, Бэйл, Уилсон (Уильямс, 37), Джеймс, Моррелл.

Эстония: Хейн, Паскочий (Лукка, 86), Пикк, Кууск, Метс, Васильев, Пури (Лиландер, 30), Крейда (Поом, 86), Саппинен (Сорга, 71), Аньер (Синявский, 71), Кяйт.

Предупреждения: Пури (24), Моррелл (73), Крейда (79).

Польша – Англия 1:1

Голы: Шиманьски, 90+2 – Кейн, 72

Польша: Шченсны, Глик (Гелик, 80), Пухач (Рыбус, 80), Давидович, Беднарек, Крыховяк (Шиманьски, 68), Юзвяк (Франковски, 80), Линетти, Модер, Букса (Швидерски, 63), Левандовски.

Англия: Пикфорд, Стоунз, Уокер, Магуайр, Шоу, Грилиш, Филлипс, Райс, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Предупреждения: Филлипс (7), Глик (45), Магуайр (45), Крыховяк (60), Пухач (77), Линетти (79), Шиманьски (90).

Беларусь – Бельгия 0:1

Гол: Прат, 33

Беларусь: Черник, Сачивко, Рахманов, Золотов (Подстрелов, 81), Шевченко (Бегунов, 81), Лисакович (Эбонг, 70), Быков, Климович, Швецов, Скавыш (Седько, 70), Лисакович.

Бельгия: Кастельс, Боята, Денайер, Алдервейрелд, Кастань, Салемакерс (Фоке, 84), Тилеманс, Троссард (Азар, 60), Прат, Лукебакио (Бентеке, 76), Батшуайи (Дендонкер, 84).

Предупреждения: Золотов (75), Бегунов (82), Подстрелов (83), Батшуайи (84), Эбонг (88).

Исландия – Германия 0:4

Голы: Гнабри, 4, Рюдигер, 24, Сане, 56, Вернер, 88

Исландия: Халльдоурссон, Фьолусон, Скуласон, Бьярнасон, Хельгасон, Паульссон (Бальдурссон, 90), Йоуханнессон (Сигурдссон, 71), Гудмундссон (Гудьонсен, 80), Бьярнасон, Гудмундссон (Торстейнссон, 71), Сайварссон.

Германия: Нойер, Рюдигер, Зюле (Гозенс, 60), Керер, Гюндоган, Хофманн (Клостерманн, 46), Киммих, Горетцка (Виртц, 80), Сане (Мусиала, 59), Вернер, Гнабри (Хавертц, 46).

Предупреждения: Бьярнасон (32), Паульссон (60).

Греция – Швеция 2:1

Голы: Бакасетас, 62, Павлидис, 74 – Квайсон, 80

Греция: Влаходимос, Мавропанос, Хацидьякос, Цавелас, Цимикас, Бухалакис, Зека, Андруцос, Бакасетас, Павлидис (Врусай, 90), Дувикас (Цолис, 71).

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Йоханссон (Крафт, 76), Линделеф, Хеландер (Даниэльссон, 88), Ольссон, Форсберг, Сванберг (Квайсон, 66), Классон (Карлссон, 77), Кулусевски (Телин, 88), Исак.

Предупреждения: Павлидис (8), Бухалакис (45), Классон (53), Хеландер (70), Телин (89).

Турнирная таблица всех групп отбора на ЧМ-2022.

Петр Приходько
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