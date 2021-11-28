«Палмейрас» вырвал победу у «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес на 95-й минуте

Это второй титул подряд для «зелено-белых»

Фото: Twitter Палмейрас

В финальном матче Кубка Либертадорес встречались «Палмейрас» и «Фламенго».

Уже на 5-й минуте «зелено-белые» открыли счет, отличился Рафаэл Вейга. «Палмейрас» побеждал до 72-й минуты, но затем «Фламенго» сравнял – отличился Барбоза.

Развязка наступила под самый занавес, на 95-й минуте, Дейверсон забил решающий мяч и принес «Палмейрасу» титул второй год подряд.

Отметим, что чемпионами в составе «Палмейраса» стали трое бывших игроков из УПЛ: Дуду выступал за «Динамо», Луис Адриано – за «Шахтер», а Виллиан Гомес в свое время не раскрылся в харьковском «Металлисте».

Кубок Либертадорес, финал

«Палмейрас» – Фламенго» 2:1

Голы: Вейга, 5, Дейверсон, 90+5 – Габриэл Барбоза, 72

1:0 – 5 Рафаэл Вейга, 1:1 – 72 Габриэл Барбоза, 2:1 – 95 Дейверсон.

«Палмейрас»: Уэвертон, Майке (Габриэл Менино, 105), Гомес, Луан, Пикерес (Мело, 113), Зе Рафаэл (Данило, 82), Скарпа, Рафаэл Вейга (Дейверсон, 90), Данило (Патрик де Паула, 70), Дуду (Весли, 77), Рони.

«Фламенго»: Диего Алвес, Исла (Матеузиньо, 79), Давид Луиз, Родриго Кайо, Филипе Луис (Рене, 32), Эвертон Рибейро (Майкл Ричард, 63), Арао, де Арраскаэта (Витиньо, 111), Перейра (Педро, 111), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике (Кенеди, 90).

Предупреждения: Родриго Кайо (65), Пикерес (67), Габриэл Барбоза (74), Гомес (74), де Арраскаэта (78), Мело (120).

Обзор матча: