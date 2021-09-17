Parimatch продлил контракт с легендарным ФК «Ювентус»

Год продуктивного сотрудничества

После успешного года сотрудничества бренд Parimatch переподписал партнерское соглашение с одним из самых титулованных и известных футбольных команд мира «Ювентус».

16 сентября «Ювентус» и Parimatch отметили первую годовщину успешного партнерства. Кроме того, вместе с началом нового сезона «Серии А» 2021-2022, запланировали для любителей футбола больше спортивных активностей.

«Первый год работы с «Ювентусом» был действительно успешным, и мы получаем невероятное удовольствие и радость от работы с этим, без преувеличения, легендарным футбольным клубом. Быть партнерами команды с более чем 120-летней историей - честь и гордость для нас»,

Одна из самых ярких глобальных кампаний Parimatch - именно совместно с футбольным клубом стартовала в марте этого года. Тогда ведущие игроки «Ювентуса» появились в международном рекламном видеоролике, заряженном желтыми электрическими импульсами бренда Parimatch.

Видео отсняли режиссеры Андрей Копоц и Макар Северин с украинского продакшена Electric Sheep Film. Рекламная кампания имела большой успех на международном уровне и охватила миллионы фанатов клуба по всему миру.

Напомним, что в 2021 году компания Parimatch также подписала и продлила соглашения о сотрудничестве с шестью клубами английской Премьер-лиги (ФК «Челси», ФК «Астон Вилла», ФК «Брайтон энд Хоув Альбион», ФК «Саутгемптон», ФК «Эвертон» и ФК «Лестер Сити»). Тем самым обеспечив себе достаточно сильное присутствие в одной из лучших футбольных лиг мира.