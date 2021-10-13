Павелко: «Мы общаемся с Шевченко, все хорошо»

Павелко и Шевченко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил в интервью ПРОФУТБОЛ Digital о том, что у него сохранились контакты с бывшим тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Функционер не стал отрицать, что специалист может вернуться в национальную команду в будущем.

Это очень яркая фигура в мировом и европейском футболе, и будет очень полезно, чтобы он получил дополнительный опыт в других клубах или сборных, и вернулся еще более опытным, чтобы Украина дошла не до четвертьфинала, а уже до финала и там боролась за победу на чемпионате мира или Европы.

Есть ли диалог с Шевченко на данном этапе? Давайте это не выделять. Мы общаемся, все хорошо. Я считаю то, что сейчас важно – это наше будущее. И все шаги, которые мы делаем – ради будущего украинского футбола.