Перед матчем в ЛЧ «Динамо» разгромило «Бенфику» в Юношеской лиге UEFA

Команда U-19 подала хороший пример взрослым одноклубникам

Фото - ФК Динамо Киев

В первом туре группового этапа Юношеской лиги UEFA «Динамо» на своем поле разгромило «Бенфику».

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе киевлян. К атаке успешно подключился защитник Боль, открыв счет.

В середине второго тайма «бело-синие» выдали успешный отрезок в 16 минут. Бражко, Волошин и Диалло оформили разгром соперника.

Также забил автор первого гола матча. Однако центрбек завершил одну из многочисленных контратак киевлян из офсайда.

«Динамо» начало борьбу в турнире, набрав три очка. Отметим, что официальный транслятор в Украине матч не показал.

Юношеская лига UEFA. Групповой этап, 1 тур

«Динамо» – «Бенфика» 4:0

Голы: Боль, 9, Бражко, 65, Волошин Н., 79, Диалло, 81

«Динамо»: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Волошин Н. (Слесарь, 83), Царенко (Скрипник, 83), Яцик, Диалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 83).

«Бенфика»: Соареш, Родригеш, Араужо, Силва, Баптиста, Аиртон (Элиас Матуш, 84), Евсенак, Нету (Фелиш Н., 62), Камара (Невеш, 83), Н’Дур (Семеду, 46), Резенде (Морейра, 62).

Предупреждения: Волошин Н., Вивчаренко – Араужо