Перед матчем в ЛЧ «Динамо» разгромило «Бенфику» в Юношеской лиге UEFA
В первом туре группового этапа Юношеской лиги UEFA «Динамо» на своем поле разгромило «Бенфику».
На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе киевлян. К атаке успешно подключился защитник Боль, открыв счет.
В середине второго тайма «бело-синие» выдали успешный отрезок в 16 минут. Бражко, Волошин и Диалло оформили разгром соперника.
Также забил автор первого гола матча. Однако центрбек завершил одну из многочисленных контратак киевлян из офсайда.
«Динамо» начало борьбу в турнире, набрав три очка. Отметим, что официальный транслятор в Украине матч не показал.
Юношеская лига UEFA. Групповой этап, 1 тур
«Динамо» – «Бенфика» 4:0
Голы: Боль, 9, Бражко, 65, Волошин Н., 79, Диалло, 81
«Динамо»: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Волошин Н. (Слесарь, 83), Царенко (Скрипник, 83), Яцик, Диалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 83).
«Бенфика»: Соареш, Родригеш, Араужо, Силва, Баптиста, Аиртон (Элиас Матуш, 84), Евсенак, Нету (Фелиш Н., 62), Камара (Невеш, 83), Н’Дур (Семеду, 46), Резенде (Морейра, 62).
Предупреждения: Волошин Н., Вивчаренко – Араужо
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