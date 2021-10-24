Первая лига. «Металлист», «Олимпик» и «Краматорск» добыли важные победы

Результаты матчей игрового дня

Фото - ФК Металлист

Завершились все матчи 24 октября в 15-м туре украинской Первой лиги.

«Краматорск» дома уверенно переиграл тернопольскую «Ниву». После незабитого пенальти Витенчука отличились Зубков и Даудов.

«Ужгород» сумел отыграться после реализованного Белым 11-метрового силами Ряшко. Но Новиков и Яловенко в течение трех минут сняли все вопросы о победителе.

«Металлист» в центральном матче в родных стенах разгромил «Подолье». Открыл счет Риаскос. В под перерыв Веремиенко подвел свою команду заработав второе предупреждение.

Тем не менее, скользкий счет держался до самой концовки. Федорив и Сарапий сделали разрыв крупным.

«Металлист» вернул отрыв от «Кривбасса» в турнирной таблице в семь очков.

Первая лига, 15 тур

«Краматорск» – «Нива» Тернополь 2:0

Голы: Зубков, 47, Даудов, 83

«Ужгород» – «Олимпик» 1:3

Голы: Ряшко, 19 – Белый, 13 (пен.), Новиков, 79, Яловенко, 81

«Металлист» – «Подолье» 3:0

Голы: Риаскос, 18, Федорив, 79, Сарапий, 89

«Металлист»: Рыбка, Шопин, Порох, Федорив, Горбунов (Белый, 89), Ралюченко, Демченко (Поступаленко, 64), Балули (Сарапий, 76), Риаскос (Харрис, 60), Танчик, Пейшото (Фомин, 81).

«Подолье»: Кучеренко, Морговский, Веремиенко, Пернацкий, Корохов, Матвеенко, Прихна (Ващишин, 67), Островский (Мораренко, 76), Каверин (Жикол, 85), Савошко (Панасенков, 86), Коваль.

Предупреждения: Балули – Островский, Веремиенко

Удаление: Веремиенко