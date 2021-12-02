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Первая за 6 матчей победа в Лиге 1 помогла «Монако» подобраться к зоне еврокубков

Подопечные Ковача не выигрывали во внутреннем первенстве с октября
Футбол Лига 1 (Франция)
08:27
Первая за 6 матчей победа в Лиге 1 помогла «Монако» подобраться к зоне еврокубков
фото - AS Monaco

В матче 16-го тура Лиги 1 «Анже» на своем поле принимал «Монако».

На 25-й минуте счет открыл форвард гостей Боаду, а под занавес первого тайма преимущество монегасков удвоил Диоп.

В первой половине второго тайма хозяева сократили свое отставание, когда мяч от голкипера «красно-белых» Александра Нюбела отлетел в створ ворот. Но на 73-й минуте защитник «Монако» Дисаси установил окончательный счет на табло.

Подопечные Ковача одержали свою первую победу за 6 матчей в чемпионате Франции. В последний раз клуб из княжества брал три очка еще в октябре.

Турнирная таблица французской Лиги 1.

Лига 1, 16-й тур

«Анже» – «Монако» 1:3

Голы: Нюбель, 55 (автогол) – Боаду, 25, Диоп, 45, Дисаси, 73.

«Анже»: Петкович, Манко, Траоре, Тома, Кабо, Унаи, Мангани (Менди, 60), Фюльжени (Капель, 81), Эбосс (Перейра Лаже, 70), Чо (Баокен, 81), Буфаль (Нинга, 82).

«Монако»: Нюбель, Сидибе (Агиляр, 79), Дисаси, Марипан, Якобс, Диоп (Головин, 70), Фолланд (Фофана, 71), Желсон Мартинш (Изидор, 90), Жан Лукас, Тчуамени, Боадю (Бен-Йеддер, 79).

Предупреждения: Сидибе (10), Мангани (42), Фолланд (42).

Павел Харченко
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