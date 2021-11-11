Воробей: «В поединке с Болгарией Петраков не будет экспериментировать с составом»
Петраков рассказал, кто будет играть на позиции Миколенко в матче с Болгарией
Защитник «Динамо» травмировался
07:47
Александр Петраков / Фото: Футбол 24
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о травме Виталия Миколенко перед матчем с Болгарией.
«Виталик, когда получил травму и сделал КТ, тут же мне позвонил. Это было в 10 вечера. Мы с ним в очень хороших, доверительных отношениях. Он мне позвонил и сказал горькую весть.
Я говорю: «Молодец, Виталий, известил, ночка у меня будет интересная». Но проблемы этой нет – будет играть Соболь, он основной игрок «Брюгге», выступает в Лиге чемпионов. Все нормально с Эдиком по здоровью. Может туда выйти и Коля Матвиенко в случае надобности, могу туда пустить и Сашу Зинченко.
Кругом есть перестановки, а в сборной люди, которые могут играть на разных позициях, как и должно быть».
Матч Украина – Болгария состоится сегодня, начало – в 19:30.
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