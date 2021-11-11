Петраков рассказал, кто будет играть на позиции Миколенко в матче с Болгарией

Александр Петраков / Фото: Футбол 24

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о травме Виталия Миколенко перед матчем с Болгарией.

Я говорю: «Молодец, Виталий, известил, ночка у меня будет интересная». Но проблемы этой нет – будет играть Соболь, он основной игрок «Брюгге», выступает в Лиге чемпионов. Все нормально с Эдиком по здоровью. Может туда выйти и Коля Матвиенко в случае надобности, могу туда пустить и Сашу Зинченко.

Кругом есть перестановки, а в сборной люди, которые могут играть на разных позициях, как и должно быть».