Красников рассказал о бюджете «Металлиста»
Пейшото: «Должен забивать в каждом матче и помогать «Металлисту» зарабатывать очки»
Бразилец поделился ожиданиями от матча против «Горняка-Спорта»
07:55
Матеус Пейшото / фото - footboom.net
Нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото поделился ожиданиями от матча против «Горняка-Спорта», который состоится 7 октября.
«Задача нападающего – чем больше голов, тем лучше. Я ничего не менял в своей игре со времен выступлений в Бразилии. Знаю – должен забивать в каждом матче и помогать команде зарабатывать очки. Отдельная благодарность партнерам, что помогают мне быть результативным.
Мы готовы к любому сопернику, знаем, как действовать – это заслуга тренеров. В следующем матче все зависит от нас. Должны побеждать».
Полузащитник «Металлиста» Фарес Балули рассказал о взаимопонимании с партнерами.
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