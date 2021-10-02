Пиоли рассказал о подготовке к встрече с «Аталантой» Малиновского

У «россонери» пока что ни одного поражения в чемпионате Италии

Стефано Пиоли / фото - Sky Sports

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился с Football Italia ожиданиями от предстоящей игры с «Аталантой» в матче 7-го тура Серии А:

«Мы провели в последнее время много матчей, но то же самое касается наших соперников. Мы будем играть с максимальной отдачей. Я смотрел матч «Аталанты» с «Интером», он был очень зрелищным. Мы говорим о сильной команде, которая обладает преимуществами во всех компонентах: тактическом, техническом, физическом. Я готовлюсь к матчу с командой, нацеленной на результат. Златан Ибрагимович пропускает матч, но он уже чувствует себя лучше. Паузу на матчи сборных он сможет использовать для восстановления».

«Россонери» лишь однажды оступились в новом сезоне Серии А, и идут на втором месте в чемпионате, отставая от «Наполи» на два очка.

Бергамаски же выиграли ровно половину своих матчей и идут на седьмой строчке в таблице.

Напомним, один из лидеров «Аталанты» получил травму накануне встречи с «Миланом».