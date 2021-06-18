Победа Украины, новый форвард «Донбасса» и другие новости за 17 июня

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
10:00
Предлагаем вам главные новости спорта за четверг, 17 июня.
Виктор Коваленко летом покинет «Аталанту».
Наоми Осака выступит на Wimbledon.
В UEFA допустили «Зарю» к Лиге Европы.
Джанлуиджи Буффон вернулся в «Парму».
Эшли Янг покинул «Интер».
«Донбасс» подписал лучшего бомбардира сборной Беларуси.
Сборная Украины обыграла Северную Македонию на Евро-2020.
Андрей Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины.
Бельгия совершила камбек в матче с Данией и вышла в плей-офф Евро-2020.
Сборная Нидерландов обыграла Австрию и оформила путевку в плей-офф чемпионата Европы.
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