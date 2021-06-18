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Победа Украины, новый форвард «Донбасса» и другие новости за 17 июня

Виктор Коваленко, скорее всего, покинет «Аталанту»
Футбол ЕВРО-2020
07:57
Победа Украины, новый форвард «Донбасса» и другие новости за 17 июня
фото - УАФ

Предлагаем вам главные новости спорта за четверг, 17 июня.

Виктор Коваленко летом покинет «Аталанту».

Наоми Осака выступит на Wimbledon.

В UEFA допустили «Зарю» к Лиге Европы.

Джанлуиджи Буффон вернулся в «Парму».

Эшли Янг покинул «Интер».

«Донбасс» подписал лучшего бомбардира сборной Беларуси.

Сборная Украины обыграла Северную Македонию на Евро-2020.

Андрей Ярмоленко установил новый рекорд сборной Украины.

Бельгия совершила камбек в матче с Данией и вышла в плей-офф Евро-2020.

Сборная Нидерландов обыграла Австрию и оформила путевку в плей-офф чемпионата Европы.

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Теги

сборная Украины (футбол) Андрей Ярмоленко Наоми Осака Виктор Коваленко Аталанта Донбасс

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