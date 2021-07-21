ПСЖ может заполучить Погба бесплатно

Если МЮ откажется продавать полузащит ника сейчас

Поль Погба / Фото: Twitter

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перебраться в ПСЖ, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, ПСЖ готов заплатить за Погба 60 миллионов евро. В случае если МЮ откажется продавать28-летнего хавбека этим летом, Погба переберется в ПСЖ бесплатно через год, когда у него завершится контракт с МЮ.

В прошлом сезоне в АПЛ Погба провел 26 матчей, забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ уже согласовал контракт с Погба.