ПСЖ согласовал контракт с Погба
ПСЖ может заполучить Погба бесплатно
Если МЮ откажется продавать полузащит ника сейчас
21 июля 09:53
Поль Погба / Фото: Twitter
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перебраться в ПСЖ, сообщает Tuttomercato.
По информации источника, ПСЖ готов заплатить за Погба 60 миллионов евро. В случае если МЮ откажется продавать28-летнего хавбека этим летом, Погба переберется в ПСЖ бесплатно через год, когда у него завершится контракт с МЮ.
В прошлом сезоне в АПЛ Погба провел 26 матчей, забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось, что ПСЖ уже согласовал контракт с Погба.
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