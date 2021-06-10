Погба – о ПСЖ: «От МЮ пока не было предложений. Подобными вопросами занимается мой агент»

Поль Погба / Фото: Sky Sports

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался на тему возможного трансфера в ПСЖ. Напомним, что француз хотел стать самым высокооплачиваемым игроком МЮ.



Слова Погба приводит RMC Sport:

Я пока не говорил об этом с руководством и тренерами. Я по-прежнему остаюсь игроком МЮ. Сейчас я думаю о Евро, сосредоточен на этом турнире.

У меня есть агент, который занимается подобными вопросами. Номера президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи у меня нет.