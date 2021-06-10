Официально. ПСЖ сообщил о переходе Вейналдума
Погба – о ПСЖ: «От МЮ пока не было предложений. Подобными вопросами занимается мой агент»
В данное время хавбек сосредоточен на чемпионате Европы-2020
19:21
Поль Погба / Фото: Sky Sports
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался на тему возможного трансфера в ПСЖ. Напомним, что француз хотел стать самым высокооплачиваемым игроком МЮ.
Слова Погба приводит RMC Sport:
По контракту у меня остался год. Об этом все знают. От МЮ пока не было конкретного предложения.
Я пока не говорил об этом с руководством и тренерами. Я по-прежнему остаюсь игроком МЮ. Сейчас я думаю о Евро, сосредоточен на этом турнире.
У меня есть агент, который занимается подобными вопросами. Номера президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфи у меня нет.
Напомним, что первый матч Евро-2020 чемпионы мира-2018 проведут против Германии.
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