Андриевский: «Не могу сказать, что поле «Арены Львов» самое худшее»
Полузащитник «Динамо»: «План на 2022-й год – чтобы команда была первой»
Андриевский высказался о выходе из отпуска
14 января 11:59
Александр Андриевский / Фото: Динамомания
Полузащитник «Динамо» Александр Андриевский высказался о выходе из отпуска.
«Отпуск быстро пролетел, ездил с родителями и сестрой в Дубай.
Что подарили на Новый год? Родители подарили книгу о Гвардиоле. Интересная, почитаю.
План на 2022-й? Чтобы команда всегда была первой».
В турнирной таблице УПЛ «Динамо» на 2 очка отстает от «Шахтера».
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