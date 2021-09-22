Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Специю». Как это было
Полузащитник «Ювентуса» на Ferrari попал в ДТП
К счастью, без серьезных последствий
21:03
Артур / Фото: Twitter
Полузащитник «Ювентуса» Артур попал в аварию, находясь за рулем своего Ferrari. Об этом сообщает Football Italia.
Сообщается, что серьезных последствий ДТП нет. У автомобиля разбита одна фара, удар был несильным. Также известно, что Артур не является виновником ДТП.
25-летний бразилец после происшествия отправился на медицинское обследование. Сейчас Артур травмирован, он не играет с июля.
Напомним, у «Ювентуса» пока не лучшее положение в турнирной таблице чемпионата Италии.
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