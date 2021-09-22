Полузащитник «Ювентуса» на Ferrari попал в ДТП

К счастью, без серьезных последствий

Артур / Фото: Twitter

Полузащитник «Ювентуса» Артур попал в аварию, находясь за рулем своего Ferrari. Об этом сообщает Football Italia.

Сообщается, что серьезных последствий ДТП нет. У автомобиля разбита одна фара, удар был несильным. Также известно, что Артур не является виновником ДТП.

25-летний бразилец после происшествия отправился на медицинское обследование. Сейчас Артур травмирован, он не играет с июля.

Напомним, у «Ювентуса» пока не лучшее положение в турнирной таблице чемпионата Италии.