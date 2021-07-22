«Шериф» Вернидуба выиграл тяжелейший выездной матч во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Поражение от Вернидуба вынудило армянский клуб расстаться с российским тренером
«Алашкерт» разорвал контракт с наставником
Фото: ФК Алашкерт
Армянский «Алашкерт» через свой сайт объявил об увольнении главного тренера Александра Григоряна.
Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. На сайте клуба сообщается, что причиной отставки послужили семейные обстоятельства специалиста. Он захотел вернуться в Россию.
Накануне, «Алашкерт» проиграл первый матч квалификации Лиги чемпионов «Шерифу» Юрия Вернидуба. Матч закончился домашним поражением армян (1:2).
«Алашкерт» является чемпионом Армении. Правда, Григорян пришел в команду за один тур до оформления титула.
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