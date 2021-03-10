«Порту» в драматичном матче проиграл «Ювентусу», но вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» в родных стенах переиграл «Порту».

Гости неожиданно открыли счет в начале первого тайма – Сержиу Оливейра реализовал пенальти.

В начале второго тайма «Ювентусу» удалось сравнять, забил Федерико Кьеза, а через несколько минут «Порту» остался в меньшинстве.

После того, как «Ювентус» получил численное большинство, Кьеза сделал дубль, забив второй мяч своей команды. До конца встречи соперники больше не забивали и матч плавно перешел в овертайм.

Первая 15-минутка завершилась без голов, а во второй Оливейра сделал дубль после штрафного, который практически выводил «Порту» в четвертьфинал. Рабьо забил за «Ювентус» через 1 минуту и дал своей команде шанс.

Но все же португальская команда выстояла и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч

«Ювентус» – «Порту» 3:2 д. в. (первый матч 1:2)

Голы: Кьеза, 49, 63, Рабьо, 116 – Оливейра, 19, пен, 115

«Ювентус»: Шченсны, Демирал, Бонуччи (де Лигт, 75), Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо, Рэмзи (Маккенни, 75), Артур (Кулусевски, 102), Кьеза (Бернардески, 102), Роналду, Мората.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Сануси (Диас, 71), Мбемба, Манафа, Сержиу Оливейра (Лум, 118), Урибе (Груйич, 90), Корона (Диогу Лейте, 118), Отавио (Сарр, 62), Марега (Тони Мартинес, 105), Тареми.

Предупреждения: Отавио (45), Тареми (52), Кьеза (90), Куадрадо (92), Сержиу Оливейра (97), Бернардески (103), Рабьо (114), Мбемба (120).

Удаление: Тареми (54).