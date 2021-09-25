После Хамеса катарский клуб подпишет экс-игрока сборной Франции

Н’Зонзи нашел себе новую команду

Фото: AS Roma

Катарский «Аль-Райян» планирует подписать полузащитника Стивена Н’Зонзи.

На данный момент он числится в «Роме», но Жозе Моуриньо не рассчитывает на футболиста. Он может покинуть команду.

На «Рому» вышли катарцы с предложением подписать игрока, сообщает Goal.com. Сделка может состояться в ближайшее время.

Недавно «Аль-Райян» подписал Хамеса Родригеса. Не исключены и новые трансферы.

В Катаре трансферное окно открыто дольше, чем в Европе.