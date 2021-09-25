«Это новая возможность жить и наслаждаться». Хамес высказался о своем переходе в катарский клуб
После Хамеса катарский клуб подпишет экс-игрока сборной Франции
Н’Зонзи нашел себе новую команду
Фото: AS Roma
Катарский «Аль-Райян» планирует подписать полузащитника Стивена Н’Зонзи.
На данный момент он числится в «Роме», но Жозе Моуриньо не рассчитывает на футболиста. Он может покинуть команду.
На «Рому» вышли катарцы с предложением подписать игрока, сообщает Goal.com. Сделка может состояться в ближайшее время.
Недавно «Аль-Райян» подписал Хамеса Родригеса. Не исключены и новые трансферы.
В Катаре трансферное окно открыто дольше, чем в Европе.
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