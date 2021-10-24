После вспышки коронавируса «Рух» сыграл в боевую ничью с «Минаем»

Команды вспомнили жаркое соперничество в Первой лиге

Фото - УПЛ

В 12-м туре украинской Премьер-лиги «Рух» в родных стенах сыграл вничью с «Минаем».

Первый тайм остался за гостями. В начале игры счет открыл Ахмедзаде. До перерыва закарпатцам удалось удержать положительный результат.

Однако стоило только стартовать второй половине встречи, как Альваренга вернул равновесие на табло. А в середине 45- минутки команды обменялись голами Билонога и Климчука.

«Рух» на одно очко оторвался от «Колоса» в турнирной таблице. «Минай» покинул зону вылета.

УПЛ, 12 тур

«Рух» – «Минай» 2:2

Голы: Альваренга, 48, Климчук, 72 – Ахмедзаде, 12, Билоног, 67

«Рух»: Бандура, Сыч, Де Росарио (Кондраков, 47), Стаменкович, Таллес, Карасюк, Климчук (Кузик, 88), Мартынюк, Альваренга (Рунич, 59), Притула, Лях (Мысык, 27).

«Минай»: Кучер, Гончар, Векляк, Синегуб, Вишневский (Селезнев, 53), Петрусенко, Месхи (Хахлев, 87), Билоног (Кобак, 87), Кулиев, Матич, Ахмедзаде (Кныш, 71).

Стаменкович, Рунич – Ахмедзаде, Кныш