Поздний гол Локателли принес «Ювентусу» победу в туринском дерби

«Зебры» смогли вырвать три очка

Мануэль Локателли / фото - Twitter

В матче седьмого тура Серии А в рамках туринского дерби «Торино» принимал «Ювентус».

Команды на протяжении всего матча искали подходы к воротам, но лишь одна такая попытка увенчалась успехом.

На 86-й минуте хавбек «зебр» Мануэль Локателли забил единственный гол в этой встрече и помог «Ювентусу» набрать 3 очка.

Подопечные Массимилиано Аллегри поднялись на 8-ю строчку благодаря этой победе.

Серия А, 7-й тур

«Торино – «Ювентус» 0:1

Голы: Локателли, 86

«Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер, Зима, Айна (Ансальди, 65), Брекало (Ринкон, 84), Лукич (Линетти, 66), Мандрагора, Побега, Санабрия (Базелли, 77).

«Ювентус»: Шченсны, Данило, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Локателли, Маккенни, Бернардески (Кулусевски, 80), Кин (Куадрадо, 46), Кьеза (Кайо Жорже, 89).

Предупреждения: Санабрия (56), Лукич (62), Мандрагора (65), Кьеллини (82).