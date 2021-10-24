Президент «Барселоны»: «Возможно, Месси ушел на два года раньше, чем планировалось»

Жоан Лапорта / Фото: Twitter

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из клуба. Его слова приводит Diario Sport.

Чтобы сохранить Месси, мы должны были согласиться на операцию с инвестиционным фондом CVC. Так нам сказала Ла Лига. Мы не могли пойти на такой шаг, потому что это привело бы к тому, что будущее клуба заложено. Месси больше не мог ждать и понял, что пришло время уходить.

Его окружение заверило меня, и я верю этим людям, что у них не было договоренностей с другими клубами. Лео хотел остаться в «Барселоне».

Сейчас со мной остается мысль о том, что мы смогли наслаждаться его игрой так долго – он был здесь с 16 до 34 лет. Этот момент должен был настать рано или поздно, но, к сожалению, это произошло сейчас. Возможно, на два года раньше, чем планировалось».