Президент «Барселоны»: «Возможно, Месси ушел на два года раньше, чем планировалось»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе Лионеля Месси из клуба. Его слова приводит Diario Sport.
«У нас не было места в зарплатной ведомости, а результаты аудита были неудовлетворительными.
Чтобы сохранить Месси, мы должны были согласиться на операцию с инвестиционным фондом CVC. Так нам сказала Ла Лига. Мы не могли пойти на такой шаг, потому что это привело бы к тому, что будущее клуба заложено. Месси больше не мог ждать и понял, что пришло время уходить.
Его окружение заверило меня, и я верю этим людям, что у них не было договоренностей с другими клубами. Лео хотел остаться в «Барселоне».
Сейчас со мной остается мысль о том, что мы смогли наслаждаться его игрой так долго – он был здесь с 16 до 34 лет. Этот момент должен был настать рано или поздно, но, к сожалению, это произошло сейчас. Возможно, на два года раньше, чем планировалось».
Сегодня «Барселона» сыграет с «Реалом» в 10-м туре Примеры, начало матча – в 17:15. Онлайн трансляция матча «Барселона» – «Реал».
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