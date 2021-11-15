Удаление в составе «Бетиса» помогло «Севилье» победить в дерби
Президент «Севильи»: «Если победа в Ла Лиге – это максимум, то именно этого мы и хотим»
Клуб намерен выиграть национальный трофей
22:41
Фото: Sevilla FC
Президент «Севильи» Хосе Кастро рассказал Diario de Sevilla о планах команды на этот сезон.
«Клуб, который вкладывает столько денег в последние годы и отказывается продавать футболиста за 50 миллионов евро, нацеливается на максимум.
Если победа в Ла Лиге – это максимум, то именно этого мы и хотим».
За свою историю «Севилья» лишь раз выигрывала чемпионат Испании – в 1946-м году.
На данный момент команда идет третьей в таблице Ла Лиги.
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