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Президент «Севильи»: «Если победа в Ла Лиге – это максимум, то именно этого мы и хотим»

Клуб намерен выиграть национальный трофей
Футбол Примерa (Испания)
22:41
Президент «Севильи»: «Если победа в Ла Лиге – это максимум, то именно этого мы и хотим»
Фото: Sevilla FC

Президент «Севильи» Хосе Кастро рассказал Diario de Sevilla о планах команды на этот сезон.

«Клуб, который вкладывает столько денег в последние годы и отказывается продавать футболиста за 50 миллионов евро, нацеливается на максимум.

Если победа в Ла Лиге – это максимум, то именно этого мы и хотим».

За свою историю «Севилья» лишь раз выигрывала чемпионат Испании – в 1946-м году.

На данный момент команда идет третьей в таблице Ла Лиги.

Андрей Усмонов
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Севилья

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