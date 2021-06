Фото: Marca

Сборная Чехии забила дважды Шотландии в матче Евро-2020.

Дубль в матче оформил форвард «Байера» Патрик Шик. Второй гол особенно вышел красивым.

Патрик забил почти с центра поля, сумев перебросить голкипера.

OH MY GOD WHAT A GOAL FROM SCHICK...INSANE!!!

#SCOCZE | #EURO2020 pic.twitter.com/ignWkvh3Zs