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ПСЖ намерен купить Погба за меньшую сумму, чем рассчитывает МЮ

Переговоры продолжаются
Футбол Лига 1 (Франция)
21 июля 11:46
ПСЖ намерен купить Погба за меньшую сумму, чем рассчитывает МЮ
Поль Погба / Фото: Livesport

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в ПСЖ за меньшую сумму, чем ожидает английский клуб, сообщает Daily Mail.

По информации ресурса, ПСЖ намерен заплатить за Погба лишь 50 миллионов евро. МЮ пока не знает, принимать ли это предложение, ведь в случае, если не удастся продать Погба сейчас, то игрок может покинуть команду бесплатно следующим летом, когда у него истекает контракт.

Ранее сообщалось, что ПСЖ заплатит за Погба 60 миллионов евро. Также была информация, что Погба уже согласовал контракт с ПСЖ.

Петр Приходько
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Поль Погба ПСЖ

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