Де Дзерби: «Одним из самых приятных сюрпризов в «Шахтере» стал Пятов»
Пятов: «У нас стоит задача выйти из группы. Будем стараться ее выполнить»
Вратарь с нетерпением ждет игры с командой Вернидуба
11:10
Фото: shakhtar.com
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Шерифом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Я лично знаю тренера этого. И знаю примерно, как он против «Шахтера» играл. Сколько лет провели в чемпионате, были соперниками.
Примерно я знаю, какие у человека требования. Все же другая команда, посмотрим, как они играли в последних играх.
Кто бы ни был, мы все равно готовимся. У нас цель одна – побеждать в каждой игре, вне зависимости от соперника. «Шериф», «Реал» или «Интер».
У нас стоит задача выйти из группы. Будем стараться ее выполнить».
Игра состоится 15 сентября в 22:00.
Комментарии 0