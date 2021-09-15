Пятов: «У нас стоит задача выйти из группы. Будем стараться ее выполнить»

Фото: shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Шерифом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Примерно я знаю, какие у человека требования. Все же другая команда, посмотрим, как они играли в последних играх.

Кто бы ни был, мы все равно готовимся. У нас цель одна – побеждать в каждой игре, вне зависимости от соперника. «Шериф», «Реал» или «Интер».

У нас стоит задача выйти из группы. Будем стараться ее выполнить».