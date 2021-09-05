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Работал курьером и на стройке, а сейчас будет играть в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана»

Жуниор Мессиас доказал, что невозможное возможно
Футбол Серия А (Италия)
5 сентября 15:00
Работал курьером и на стройке, а сейчас будет играть в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана» Интервью
Жуниор Мессиас / Фото - twitter.com/acmilan

Десять лет назад, в 2011 году он приехал в Италию на заработки – устроился работать на стройплощадку. Сейчас, в 2021 году у него новый род деятельности – он футболист «Милана» и вместе с командой Стефано Пиоли будет играть в Лиге чемпионов.

Уникальная история.

Родриго де Поль уехал в «Атлетико». В прошлом сезоне он стал лучшим игроком Серии А по количеству успешных обводок. Вторым был атакующий полузащитник «Кротоне» Жуниор Мессиас. Его «акулы» заняли предпоследнее место, одержав лишь 6 побед в 38 матчах.

И это при том, что бразилец в своей дебютный сезон в элите итальянского футбола успел набить статистику из 9 голов и 4 ассистов в 36 встречах, включая 1+1 в искрометном матче с «Наполи» (3:4).

Так что «Кротоне» ушел на дно, а Мессиас остался в Серии А. Он пошел на такое повышение, от которого может вскружить голову.

«Милан» искал себе дополнительную опцию в атаку. С «Брестом» за Рома Февра договориться не удалось, Алексея Миранчука из «Аталанты» тоже не отпустили. И свой шанс получил 30-летний Жуниор – аренда за 2,6 миллиона евро с возможностью выкупа за 5,4 дополнительных.

«Тот момент, когда я увидел надпись «AC Milan», был очень эмоциональным. Потому что это мой любимый клуб. Я всегда был фанатом «Милана», так что это очень волнительно быть здесь.

В «Милане» было много отличных игроков, много качественных исполнителей, которые являются моими кумирами. Не только бразильцы, но и итальянцы. Паоло Мальдини был выдающимся игроком. А сейчас он проделывает отличную работу в качестве директора. Он образцовый человек.

У команды хороший фундамент, она хорошо играет, ее хорошо тренируют. Так что, я надеюсь, мы сможем достичь наших целей. Мы сделаем все возможное, чтобы это сделать.

С такими партнерами играть будет легче. Все из-за их движения на поле. Очевидно, что они умеют забивать именно тогда, когда нужно. В любое время».

Мессиас приехал из Бразилии в 20 лет. И попал он в Италию не для того, чтобы запустить карьеру футболиста, а чтобы зарабатывать деньги. Все началось на стройплощадке – чистил и шлифовал кирпичи, оставшиеся после разваленных зданий. Потом он был строителем, грузчиком, курьером.

«Когда я впервые приехал в Италию, то все было по-другому. Потому что я никогда до этого не покидал свою деревню. Это был совершенно другой мир для меня. Но я адаптировался мгновенно. Устроился на работу.

Через 30-40 дней мой брат, который привез меня, вернулся в Бразилию. А я остался здесь».

Но он не забывал о футболе – об игре, которая позволяла отвлечься, расслабиться, получить от жизни радость. Сначала это был один из чемпионатов города. Директор его тогдашней команды «Спорт Варике» вспоминает:

«Он был на голову выше всех. Мы называли его «figura», звезда по-испански. Мессиас был просто феноменален, все соперники нам завидовали. Мы выиграли чемпионат Uisp в Турине, потом региональный турнир. Он везде становился лучшим игроком. Но мы даже в шутку не могли предположить, что он попадет в Серию А».

После этого в 2015 году бразилец дебютировал в Серии D, в свои 27 лет – в Серии С, в 28 он попал в Серию Б. Сейчас речь даже не о друзьях, партнерах, скептиках – Мессиас сам не верил, что дойдет до Серии А.

Тогда, в самом начале своего профессионального пути он был готов с него свернуть, даже не потыкаться туда.

В первом профи-клубе «Казале» ему предлагали зарплату 750 евро. Парень понимал, что на работе ему готовы платить больше (а деньги нужны). К счастью, нашлись правильные люди: друг убедил, что стоит попробовать, а руководство клуба, поняв какой талант к ним пришел, решилось увеличить зарплату вдвое.

Вот так стала возможна и промоция с «Кротоне» из второго дивизиона в первый, и переход в «Милан», к семикратным победителям Лиги чемпионов.

«Я учился играть в футбол на улице, с моими друзьями. Порой играл в одиночку, играл где-либо, где только находил место, чтобы попинать мяч. Это приятные ощущения, это то, что я любил больше всего. Единственное, что было действительно важно – веселиться.

Мои родители всегда поддерживали меня. Я созрел благодаря моей семьей, моей жене, моим детям. Да, были моменты, когда я терял надежду. Потому что мне было уже 25 лет, а я все еще играл в любительской лиге, просто ради удовольствия. Я никогда не думал, что в один день достигну такого уровня.

Сезон в любительском чемпионате обычно длится 10 месяцев. Контракт длится 10 месяцев. Оставшиеся два вместо того, чтобы отдыхать, я работал. Обычно я был доставщиком. В те моменты я понял настоящую ценность жизни. Это была огромная мотивация для меня.

Я добрался туда, где я есть благодаря тяжелой работе, мне пришлось многим пожертвовать. Когда ты достигаешь такого уровня, тебе необходимо проявить себя, тяжело работать. Всем вместе – команде, группе.

Я скромный человек, командный игрок. И это одна из моих сильных сторон. Каждый должен много работать, заниматься самопожертвой. Да, я никогда не думал, что достигну такого уровня, но из году в год, каждый сезон я тяжело работал в своем дивизионе.

Когда я играл в пятом дивизионе, то много трудился, чтобы играть там. Когда я был в Серии В, то тоже выкладывался на полную, чтобы выступать там. Так я дошел до этого уровня – шаг за шагом.

Мечты осуществляются, если ты в них веришь».

Из любителей, через Серию D, Серию С и Серию В в первый дивизион, а теперь в «Милан». Что значит слово «невозможно»?

«Ливерпуль», «Атлетико», «Порту» – с кем-то из них Мессиас может дебютировать в Лиге чемпионов. Парень, который приехал в Италию на заработки. В Лиге чемпионов.

А вы и дальше можете говорить, что у вас сложности в переходе из молодежного футбола во взрослый, что в вас не верит тренер и что, вообще, играть полноценный сезон – это каторжный труд.

Сергей Лукьяненко
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