«Реал Мадрид» - «Осасуна»: прогноз на матч чемпионата Испании

Удастся ли «Реалу» вырваться на первую строчку турнирной таблицы?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

«Осасуна» выиграли все четыре выездных матча в этом сезоне и станут серьезным испытанием для хозяев.

«Красные» отправляются на «Бернабеу», забивая в каждой из восьми последних игр Ла Лиги.

«Реал Мадрид» провели лишь две сухих игры из десяти матчей чемпионата в этом сезоне.

«Реал» должны отыграть на высоком уровне, чтобы победить «Осасуну» сегодня вечером, хотя поставить на то что обе команды забьют, выглядит гораздо более привлекательным предложением, чем ставить на «Белых» с высоким коэффициентом

Подопечные Карло Анчелотти приблизились к лидерам – «Реал Сосьедад», в минувшие выходные благодаря победе со счетом 2:1 в Эль-Класико над «Барселоной» на Камп Ноу, и они будут сосредоточены на сегодняшней победе, чтобы оказать давление на «Бело-голубых» перед завтрашним матчем на выезде с «Сельтой Виго».

Статистика, безусловно, на стороне Реала в этом соревновании, учитывая, что они выиграли свои последние четырнадцать домашних встреч против «Осасуны».

«Осасуна» были великолепны в этом сезоне и абсолютно заслужено занимают шестое место турнирной таблицы в преддверии 11-го тура. К сожалению, они были разочарованы ничьей 1:1 дома с «Гранадой». Подопечные Ягобы Аррасате выезжают на Бернабеу со стопроцентным рекордом на выезде, включая недавнюю победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1.

«Красные» полны уверенности и обязаны выложиться на полную сегодня вечером, и трудно представить, что они не закатят мяч в ворота противников в столице после того, как забили в каждом из своих последних восьми матчей, забив в общей сложности 14 голов.

«Реал» здесь выступает безусловным фаворитом, но шансы забить гол «Осасуной» не так уж и малы, особенно учитывая тот факт, что «Белые» сыграли лишь два сухих матча в этом сезоне лиги. Предлагаем сыграть на то что обе команды забьют с коэффициентом 2.