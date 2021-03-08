Флик намекнул, что Холанд может перебраться в «Баварию»
«Реал» может заплатить за трансфер Холланда 270 миллионов евро
«Сливочные» всеми силами намерены заполучить лидера атак дортмундской «Боруссии»
Эрлинг Холанд / Фото - goal.com
«Реал» не оставляет надежд приобрести форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Мадридцы называют трансфер 20-летнего норвежца ключевым с учетом того, что Холанд может стать одной из главных звезд ближайшего десятилетия.
Возможный переход может состояться в летнее межсезонье. Об этом сообщает As.
Трансфер «сливочным» может обойтись в 270 миллионов евро, с учетом суммы за переход – 150 млн, а также зарплаты норвежского нападающего за шесть лет.
На вероятный переход могут повлиять хорошие отношения между президентами двух клубов.
В нынешнем сезоне норвежец забил 19 голов и сделал 4 ассиста в 19 матчах немецеой Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Холанд может перебраться в «Баварию».
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