«Реал» намерен провернуть трансфер Мареза

Рияд Марез / Фото - goal.com

Мадридский «Реал» нацелен на приобретение вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Об этом сообщает Foot Mercato.





В трансфере 30-летнего алжирца заинтересован главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.





Отмечается, что в «горожане» будут пытаться удержать игрока в команде.





В нынешнем сезоне Марез отметился 7 забитыми мячами в 22 матчах АПЛ.



