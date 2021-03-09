Хет-трик Мареза принес победу «Манчестер Сити» над «Бернли»
«Реал» намерен провернуть трансфер Мареза
«Манчестер Сити» попытается удержать алжирца в своих рядах
Рияд Марез / Фото - goal.com
Мадридский «Реал» нацелен на приобретение вингера «Манчестер Сити» Рияда Мареза. Об этом сообщает Foot Mercato.
В трансфере 30-летнего алжирца заинтересован главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан.
Отмечается, что в «горожане» будут пытаться удержать игрока в команде.
В нынешнем сезоне Марез отметился 7 забитыми мячами в 22 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» заинтересован в услугах хавбека «Сассуоло».
Комментарии 0